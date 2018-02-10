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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:12  10 февраля 2018 2

Генпрокурор Чайка поручил проверить особняки дагестанских чиновников

Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, чайка юрий
Чайка потребовал найти источники средств, потраченных на эти домаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил сотрудникам прокуратуры выяснить источники получения средств, на которые были возведены шикарные дома дагестанских чиновников. Такое заявление он сделал во время совещания в Махачкале, пишет ТАСС. По словам Юрия Чайки, некоторые из этих домов построены в водоохранной зоне, где строительство запрещено.

«Необходимо исключить факты замещения должностей государственной муниципальной службы в условиях подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях», — цитирует телеканал 360 слова генпрокурора. Кроме того, необходимо также исключить факты участия руководителей госорганов в коммерческих предприятиях, считает он.

Действующее правительство Дагестана было отправлено в отставку. Перед этим сотрудники ФСБ 5 февраля задержали и позднее арестовали врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. Позднее в Сеть попали фотографии и видеозаписи внешнего вида и внутреннего убранства дома арестованного министра образования Дагестана Шахабаса Шахова.

Виктор Жуков
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