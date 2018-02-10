Генпрокурор Чайка поручил проверить особняки дагестанских чиновников

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил сотрудникам прокуратуры выяснить источники получения средств, на которые были возведены шикарные дома дагестанских чиновников. Такое заявление он сделал во время совещания в Махачкале, пишет ТАСС. По словам Юрия Чайки, некоторые из этих домов построены в водоохранной зоне, где строительство запрещено.
«Необходимо исключить факты замещения должностей государственной муниципальной службы в условиях подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях», — цитирует телеканал 360 слова генпрокурора. Кроме того, необходимо также исключить факты участия руководителей госорганов в коммерческих предприятиях, считает он.
Действующее правительство Дагестана было отправлено в отставку. Перед этим сотрудники ФСБ 5 февраля задержали и позднее арестовали врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. Позднее в Сеть попали фотографии и видеозаписи внешнего вида и внутреннего убранства дома арестованного министра образования Дагестана Шахабаса Шахова.