Фотографии внешнего вида и внутреннего убранства дома арестованного министра образования Дагестана Шахабаса Шахова попали в Сеть. Судя по ним, жилище дагестанского экс-чиновника является настоящим дворцом.
Telegram-канал «ОПЕР Слил» опубликовал шесть фотографий роскошных интерьеров под заголовком «Немного домашнего уюта». Кроме того, в интернет выложили и видеоролик, на котором можно увидеть окружающую поместье территорию.
Как уже сообщало «URA.RU», задержания и аресты начались в Дагестане 5 февраля. Спецназ ФСБ и сотрудники центрального аппарата МВД России одновременно появились во всех республиканских министерствах и силовых структурах, до районного уровня включительно. Местные полицейские были отстранены даже от патрулирования на дорогах — дагестанских гаишников сменили присланные из центра подразделения Росгвардии.
После ареста по обвинению в хищениях из бюджета врио главы правительства и обладателя солидного арсенала Абдусамада Гамидова, вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также главы образовательного ведомства Шахабаса Шахова правительство республики было распущено. Временно возглавивший Дагестан Владимир Васильев заявил, что тотальная зачистка коррупционеров началась по инициативе президента России Владимира Путина.
Видео: operdrain