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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:29  10 февраля 2018 9

«Немного домашнего уюта». Кадры из дворца арестованного дагестанского министра попали в Сеть. ФОТО, ВИДЕО

Министра обвиняют в хищениях из бюджета (фото из архива)Фото: скрин видео, Телеграм-канал @operdrain

Фотографии внешнего вида и внутреннего убранства дома арестованного министра образования Дагестана Шахабаса Шахова попали в Сеть. Судя по ним, жилище дагестанского экс-чиновника является настоящим дворцом.

Telegram-канал «ОПЕР Слил» опубликовал шесть фотографий роскошных интерьеров под заголовком «Немного домашнего уюта». Кроме того, в интернет выложили и видеоролик, на котором можно увидеть окружающую поместье территорию.

Как уже сообщало «URA.RU», задержания и аресты начались в Дагестане 5 февраля. Спецназ ФСБ и сотрудники центрального аппарата МВД России одновременно появились во всех республиканских министерствах и силовых структурах, до районного уровня включительно. Местные полицейские были отстранены даже от патрулирования на дорогах — дагестанских гаишников сменили присланные из центра подразделения Росгвардии.

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Фото: Telegram-канал ОПЕР Слил

После ареста по обвинению в хищениях из бюджета врио главы правительства и обладателя солидного арсенала Абдусамада Гамидова, вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также главы образовательного ведомства Шахабаса Шахова правительство республики было распущено. Временно возглавивший Дагестан Владимир Васильев заявил, что тотальная зачистка коррупционеров началась по инициативе президента России Владимира Путина.

Видео: operdrain

Владимир Васин
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