15:09 16 февраля 2018 0

Такими фотографиями недоброжелатели пытались очернить Марию Шубину (в центре) Фото со страницы Марии Шубиной в социальной сети «ВКонтакте»

В Перми озаботились соблюдением педагогами профессиональной этики. Как стало известно «URA.RU», с руководителями школ и детских садов уже провели разъяснительную беседу.

Воспитатель Мария Шубина, которая прославилась открытым обращением к Владимиру Путину и предложениями реформировать систему образования, получила информацию от коллеги о совещании в департаменте образования Перми. Руководителей образовательных учреждений собирали, чтобы обсудить в том числе вопросы профессиональной этики (публикации педагогов в социальных сетях, личную жизнь). В итоге якобы было принято решение просматривать личные страницы педагогов и проводить с ними профилактические беседы на тему, что можно, а что нельзя обнародовать.

Сама Мария Шубина вновь высмеяла власти на своей странице в Facebook. В беседе с корреспондентом «URA.RU» она не усомнилась в правдивости информации о совещании: «У нас возможно все».

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что 14 февраля действительно состоялись встречи сотрудников департамента образования с руководителями учреждений. Обсуждались вопросы безопасности организации питания в школах и детских садах. Также речь зашла об ответственности педагогических работников за безопасность детей и выполнение должностных инструкций.

«Родители доверяют своих детей воспитателям, рассчитывая на высокий уровень безопасности и качественное обучение. Деятельность наших педагогов должна соответствовать этим требованиям», — говорят в мэрии.

Также в департаменте подтвердили, что руководителям рекомендовано учесть требования кодекса профессиональной этики — такой должен быть в каждом образовательном учреждении. Что конкретно подразумевается под требованиями — власти в своем ответе не раскрыли.

Мария Шубина свое обращение к президенту опубликовала 8 января в социальной сети «ВКонтакте». Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями. Обращение получило поддержку межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».

После публикации обращения Мария Шубина стала объектом нападок пермских провластных telegram-каналов, которые стали распространять фото воспитательницы с костюмированных вечеринок. Однако сама Шубина пояснила, что является артистом оригинального жанра, а снимки недоброжелатели взяли как раз с ее страницы во «ВКонтакте».