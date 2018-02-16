{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На рост явки на выборах президента работают только 3 региона Урала. Как губернаторы слили задание
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 февраля 2018
15:09  16 февраля 2018 0

Больше никаких «горячих» фото. После жалоб Путину в Перми будут следить за соцсетями воспитательниц

Такими фотографиями недоброжелатели пытались очернить Марию Шубину (в центре)Фото со страницы Марии Шубиной в социальной сети «ВКонтакте»

В Перми озаботились соблюдением педагогами профессиональной этики. Как стало известно «URA.RU», с руководителями школ и детских садов уже провели разъяснительную беседу.

Воспитатель Мария Шубина, которая прославилась открытым обращением к Владимиру Путину и предложениями реформировать систему образования, получила информацию от коллеги о совещании в департаменте образования Перми. Руководителей образовательных учреждений собирали, чтобы обсудить в том числе вопросы профессиональной этики (публикации педагогов в социальных сетях, личную жизнь). В итоге якобы было принято решение просматривать личные страницы педагогов и проводить с ними профилактические беседы на тему, что можно, а что нельзя обнародовать.

Сама Мария Шубина вновь высмеяла власти на своей странице в Facebook. В беседе с корреспондентом «URA.RU» она не усомнилась в правдивости информации о совещании: «У нас возможно все».

Статья по теме
Как обычный воспитатель становится лидером мнений Прикамья

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что 14 февраля действительно состоялись встречи сотрудников департамента образования с руководителями учреждений. Обсуждались вопросы безопасности организации питания в школах и детских садах. Также речь зашла об ответственности педагогических работников за безопасность детей и выполнение должностных инструкций.

«Родители доверяют своих детей воспитателям, рассчитывая на высокий уровень безопасности и качественное обучение. Деятельность наших педагогов должна соответствовать этим требованиям», — говорят в мэрии.

Также в департаменте подтвердили, что руководителям рекомендовано учесть требования кодекса профессиональной этики — такой должен быть в каждом образовательном учреждении. Что конкретно подразумевается под требованиями — власти в своем ответе не раскрыли.

Мария Шубина свое обращение к президенту опубликовала 8 января в социальной сети «ВКонтакте». Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями. Обращение получило поддержку межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».

После публикации обращения Мария Шубина стала объектом нападок пермских провластных telegram-каналов, которые стали распространять фото воспитательницы с костюмированных вечеринок. Однако сама Шубина пояснила, что является артистом оригинального жанра, а снимки недоброжелатели взяли как раз с ее страницы во «ВКонтакте».

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров