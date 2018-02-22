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22 февраля 2018
21 февраля 2018
03:19  22 февраля 2018 2

Небензя публично отчитал постпреда США за формулировку «режим Путина»

Василий Небензя напомнил коллеге, что в России правит избранный президентФото: commons.wikimedia.org

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил коллегу из США Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия и не называть российские власти режимом. Требование было озвучено публично на очередном заседании Совета безопасности ООН.

Реплика стала ответом на высказывание Хейли о незаконности действий Москвы, Дамаска, Пхеньяна и Тегерана. Северная Корея, по ее мнению, продолжает работать над развитием ядерной программы и угрожать соседним странам, Иран якобы дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а Россия — в восточной части Украины.

«Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима (Ким Чен Ына), (Башара) Асада и (Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот», — приводит РИА «Новости» слова постпреда США.

В ответ на это заявление Василий Небензя напомнил коллеге о том, что в России не режим, а избранный президент и назначенное правительство. «Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия», — заявил российский дипломат.

Сергей Демин
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