Путин обсудил с Совбезом «очень серьезные темы»

Путин назвал серьезными темами развитие ОПК и противодействие экстремизму
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин обсудил развитие отраслей ОПК с Совбезом Фото:

На заседании Совбеза РФ президент Владимир Путин обсудил развитие оборонной промышленности и противодействие экстремизму. Как подчеркнул российский лидер, это серьезнейшие темы.

«Очень, очень серьезные темы. Первая касается развития отраслей оборонной промышленности, а вторая — стратегии противодействию экстремизму», — сказал Путин в начале заседания.

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На заседании Совбеза РФ президент Владимир Путин обсудил развитие оборонной промышленности и противодействие экстремизму. Как подчеркнул российский лидер, это серьезнейшие темы. «Очень, очень серьезные темы. Первая касается развития отраслей оборонной промышленности, а вторая — стратегии противодействию экстремизму», — сказал Путин в начале заседания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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