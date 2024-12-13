Путин обсудил с Совбезом «очень серьезные темы»

Владимир Путин обсудил развитие отраслей ОПК с Совбезом
На заседании Совбеза РФ президент Владимир Путин обсудил развитие оборонной промышленности и противодействие экстремизму. Как подчеркнул российский лидер, это серьезнейшие темы.
«Очень, очень серьезные темы. Первая касается развития отраслей оборонной промышленности, а вторая — стратегии противодействию экстремизму», — сказал Путин в начале заседания.
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