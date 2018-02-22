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22 февраля 2018
19:30  22 февраля 2018 6

Российскую больницу назвали концлагерем после снимка с истощенным пациентом на полу. ФОТО

Медики долго не хотели помочь парализованному мужчинеФото: Марина Светлая, Facebook

Пациентка больницы № 1 города Новороссийска сняла беспомощного мужчину на полу отделения гнойной хирургии. Фотография с сопроводительной информацией уже ушли в министерство здравоохранения и Росздравнадзор.

Пациентка добавила, что полчаса просила санитарок и медсестру помочь мужчине подняться. «Они ему кричали на его стоны: „Чего ты орешь?“. Стояли и смотрели, пока я шум не подняла и в руки телефон не взяла», — написала Марина Светлая в Facebook со слов своей мамы.

Выяснилось, что мужчину зовут Александр, он частично парализован, из-за чего скатывается с кровати и самостоятельно подняться не может. Поэтому мужчине приходится ждать, пока медики поднимут его на ноги. В отделении есть целая палата с такими беспомощными стариками, которым не хватает даже подгузников.

Марина Светлая говорит, что ее мама решила помочь отделению и купила 360 взрослых подгузников. Позже старшая медсестра ей сказала, что в больнице кто-то из врачей украл все подгузники, до отделения не дошел ни один комплект. В комментариях к записи пользователи сравнили медицинское учреждение с концлагерем.

Отметим, ранее стало известно, что в больнице Санкт-Петербурга скончалась пенсионерка, которая пять часов ждала помощи врачей, напоминает «Федеральное агентство новостей». Также в Белгороде хирург Илья Зелендинов ударил пациента, отчего тот упал, ударился головой и умер, передает «Национальная служба новостей».

Женщина выложила шокирующее фото на своей странице
Фото: Марина Светлая, Facebook

Александр Лукманов
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