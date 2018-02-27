08:45 27 февраля 2018 3

В честь спортсменов создали композицию из алмазов Фото: Илья Ковальчук, «Инстаграм»

В выставочном зале компании «АЛРОСА» в городе Мирный появилась композиция из алмазов, созданная в честь победы сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане. Так в компании решили поблагодарить спортсменов за высокое достижение.

«Наша страна ждала этой победы 26 лет. Мы редко создаем композиции, посвященные каким-то конкретным событиям, тем более спортивным. Но не отметить это достижение мы, конечно, не могли», — сказала автор необычной работы Вера Шелковникова, главный художник Центра сортировки алмазов. Всего для создания такого поздравления ушло 10 тысяч алмазов — 800 граммов драгоценных камней, рассказали в компании.

Российские хоккеисты в финале Олимпиады одержали победу над Германией со счетом 4:3, напоминает Life.ru. Позже нападающий сборной Кирилл Капризов рассказал, как спортсмены отметили свой триумф, и поблагодарил болельщиков за поддержку. Он также надеется, что команда успеет заслуженно отдохнуть после Игр перед матчами КХЛ, сообщало «Федеральное агентство новостей».