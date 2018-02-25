22:18 25 февраля 2018 5

«Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали», — пишет немецкое издание Instagram Евгения Малкина

Немецкое издание Bild сообщило о поражении национальной сборной по хоккею в финальном матче Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Россиянам удалось обыграть немцев со счетом 4:3.

В тексте есть такие слова: «Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали». В статье говорится о том, что россияне изначально были фаворитами, однако не смотря на это немцам удалось навязать им настоящую борьбу, пишет РИА «Новости».

Российские хоккеисты в последний раз выходили в финал Олимпиады 20 лет назад. В 1998 году в Нагано сборная проиграла чехам и взяла серебряные медали турнира. Сборная Германии играла в финале Олимпиады впервые в своей истории.