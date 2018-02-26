Российские хоккеисты поделились впечатлениями от победы на Олимпиаде

05:56 26 февраля 2018 4

Илья Ковальчук заявил, что российская команда считала сборную Германии сильным соперником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выходя на лед, игроки сборной России по хоккею понимали, что ей предстоит встретиться с «опасным соперником» — сборной Германии, которая в конце концов оказала серьезное сопротивление. Об этом журналистам рассказал форвард россиян Илья Ковальчук.

« У нас не было недооценки сборной Германии — уже по результатам их матчей со Швецией и Канадой мы понимали, что это — опасный соперник, к которому нужно относиться с уважением. Слабых противников на Олимпийских играх не бывает, поэтому вполне нормально, что немцы оказали такое сопротивление», — рассказал «Известиям» Ковальчук, отметив профессионализм нападающего Никиты Гусева.

Тот, в свою очередь, в беседе с изданием заявил, что не считает себя героем финального матча и Олимпиады, отметив, что победа на Олимпиаде — это заслуга все команды. «Мне понравилось играть в звене с Дацюком и Капризовым, мы чувствовали друг друга на льду так, будто уже несколько лет выступаем в одной тройке. Так было и в эпизоде с голом в конце матча с немцами, и в других. Но кого-то выделять здесь было бы неправильно — мы всей командой бились за страну и друг за друга. И каждый хоккеист внес свой вклад в это золото».

Российские хоккеисты победили команду из Германии в финале Олимпийских игр в Южной Корее. Встреча закончилась со счетом 4:3.