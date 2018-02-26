{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 февраля 2018
25 февраля 2018
05:56  26 февраля 2018 4

Российские хоккеисты поделились впечатлениями от победы на Олимпиаде

Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, ковальчук илья, хокейная сборная рф, олимпийцы, олимпийская сборная рф
Илья Ковальчук заявил, что российская команда считала сборную Германии сильным соперникомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Выходя на лед, игроки сборной России по хоккею понимали, что ей предстоит встретиться с «опасным соперником» — сборной Германии, которая в конце концов оказала серьезное сопротивление. Об этом журналистам рассказал форвард россиян Илья Ковальчук.

« У нас не было недооценки сборной Германии — уже по результатам их матчей со Швецией и Канадой мы понимали, что это — опасный соперник, к которому нужно относиться с уважением. Слабых противников на Олимпийских играх не бывает, поэтому вполне нормально, что немцы оказали такое сопротивление», — рассказал «Известиям» Ковальчук, отметив профессионализм нападающего Никиты Гусева.

Тот, в свою очередь, в беседе с изданием заявил, что не считает себя героем финального матча и Олимпиады, отметив, что победа на Олимпиаде — это заслуга все команды. «Мне понравилось играть в звене с Дацюком и Капризовым, мы чувствовали друг друга на льду так, будто уже несколько лет выступаем в одной тройке. Так было и в эпизоде с голом в конце матча с немцами, и в других. Но кого-то выделять здесь было бы неправильно — мы всей командой бились за страну и друг за друга. И каждый хоккеист внес свой вклад в это золото».

Российские хоккеисты победили команду из Германии в финале Олимпийских игр в Южной Корее. Встреча закончилась со счетом 4:3.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров