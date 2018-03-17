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17 марта 2018
12:10  17 марта 2018 0

Британцы скупили российские еврооблигации, несмотря на «дело Скрипаля»

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Британские инвесторы скупили российские бонды на сумму 1,546 млрд долларовФото: Pixabay

Британские инвесторы скупили 49% доразмещения выпуска суверенных еврооблигаций «Россия-2047» и 22% выпуска «Россия-2029». Таким образом представители вложили в российские долговые бумаги порядка 1,546 млрд долларов.

Министерство финансов РФ разместило новые 11-летние евробонды «Россия-2029» на 1,5 млрд долларов с доходностью 4,625%, а также евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5 млрд долларов с доходностью 5,25%. Большую часть выкупили британские инвесторы — 49% выпуска «Россия-2047» и 22% выпуска «Россия-2029». В результате британцы вложили в российские долговые бумаги 1,546 млрд долларов

Кроме инвесторов из Великобритании в скупке новых и довыпущенных российских евробондов суммарная стоимость которых превышает 4 млрд долларов приняли участие вкладчики из США, азиатских стран и инвесторы из других регионов. Российские вкладчики вложили в бонды 838 млн долларов, а также в рамках амнистии капитала выкупили еврооблигаций на сумму порядка 200 млн долларов, пишет РБК.

Денежные средства, привлеченные от размещения новых евробондов, в объеме 3,2 млрд долларов Минфин планирует потратить на выкуп еврооблигаций выпуска «Россия-2030». В результате обмена ведомство надеется получить облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью 5,79 $ млрд (без учета амортизации). Ранее премьер-министра Великобритании Тереза Мэй заявила в национальном парламенте, что «после отравления Скрипаля Великобритания не может оставить отношения с Россией на прежнем уровне», напоминает Nation News.

Иван Шестак
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