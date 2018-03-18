Фигуристка Медведева поделилась впечатлениями о первых в жизни выборах президента

22:47 18 марта 2018 0

Медведева опустила бюллетень в урну в школе, в которой раньше училась Фото: Евгения Медведева, Instagram

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева впервые поучаствовала в выборах президента России. 18-летняя фигуристка поделилась своими впечатлениями.

«Это ответственность для меня — первое голосование в жизни. Ощущения необычные, но рада, что это произошло именно в моей родной школе», — приводит слова спортсменки Life.ru. Отмечается, что Медведева голосовала на избирательном участке в Центре спорта и образования «Самбо-70».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Евгения Медведева может пропустить чемпионат мира — 2018, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта. У фигуристки проблемы со здоровьем — ей предстоит операция на ноге.

Напомним, в выборах президента России принимают участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). В уральских регионах уже начался подсчет голосов. Явка на выборах 2018 года, по состоянию на 17:00 по Москве, составила 51,9%.