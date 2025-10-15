Россия и Беларусь подписали программу военного сотрудничества на 5 лет

Россия и Беларусь подписали программу военного партнерства на пять лет. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Алексей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.
«Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнёрства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», — цитирует Белорусова Минобороны.
Уже в 2026 году между странами запланировано 164 мероприятия в рамках военного сотрудничества. Также продолжится партнерство РФ и Беларуси в области оснащения белорусской армии современным высокоточным оружием.
