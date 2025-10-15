Россия и Беларусь подписали программу военного сотрудничества на 5 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У России и Беларуси запланировано 164 военных мероприятия в 2026 году
У России и Беларуси запланировано 164 военных мероприятия в 2026 году Фото:

Россия и Беларусь подписали программу военного партнерства на пять лет. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Алексей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.

«Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнёрства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», — цитирует Белорусова Минобороны. 

Уже в 2026 году между странами запланировано 164 мероприятия в рамках военного сотрудничества. Также продолжится партнерство РФ и Беларуси в области оснащения белорусской армии современным высокоточным оружием. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Беларусь подписали программу военного партнерства на пять лет. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Алексей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран. «Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнёрства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», — цитирует Белорусова Минобороны.  Уже в 2026 году между странами запланировано 164 мероприятия в рамках военного сотрудничества. Также продолжится партнерство РФ и Беларуси в области оснащения белорусской армии современным высокоточным оружием. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...