Названы самые желаемые смартфоны для жителей России

Издание AKKet.com проанализировало спрос на смартфоны и сумело определить десять гаджетов, которые хочет купить большинство жителей России.
Первое место занял южнокорейский смартфон Samsung Galaxy S8, который за один год своего пребывания резко подешевел, благодаря чему стал гораздо доступнее. На второй строчке расположился iPhone 8, который может похвастаться мощным процессором и всеми особенностями, присущими американской компании Apple. Далее идет еще один «яблочный» продукт — iPhone X.
За ним опять же следует более устаревшая модель компании Apple — iPhone 7. И замыкает пятерку лидеров китайский гаджет Xiaomi Redmi 5 Plus, находящийся в настоящее время наиболее удачным вариантом для покупки по соотношению цены и качества устройства. Помимо них, в рейтинг попали: Samsung Galaxy S9, Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi Mi A1, iPhone 8 Plus, а также Samsung Galaxy S8+.
Напомним, ранее федеральная комиссия по связям США опубликовала на своем сайте фотографии невышедшего в продажу флагманского смартфона от компании Apple — iPhone X в золотом цвете. Примечательно, что выпуск модели именно с таким цветом должен был состояться вместе с другими («серый космос» и «серебристый»).