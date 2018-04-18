09:55 18 апреля 2018 0

Алсу вспомнила, как пела вместе с Пугачевой в 1999 году Фото: flickr.com

Певица Алсу показала фанатам видео с концерта Аллы Пугачевой в Пензе в 1999 году, на котором примадонна представила тогда еще начинающую исполнительницу публике. Так Алсу решила поздравить Пугачеву с днем рождения.

На кадрах опубликованного в Instagram видеоролика запечатлена поющая на сцене Алла Пугачева, а рядом с ней — еще только начинающая свою карьеру Алсу. «Это далекий 99-й год, прекрасный город Пенза, огромный стадион, полный аншлаг. Могла ли я — юная, начинающая, очень застенчивая певица — мечтать о том, что сама Алла Борисовна возьмет меня за руку и представит своему зрителю? Помню каждый совет, помню все слова поддержи», — поделилась Алсу в подписи к видео. Она также поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения, который та отмечала 15 апреля.

«Я была тогда на этом концерте и запомнила его на всю жизнь», «Алсу, вы такая скромная и стеснительная! Очень приятно смотреть на вас!», «Это восхитительное видео!!! Такой раритетище! Ты здесь такая застенчивая скромняшка», — фанаты Алсу с восторгом восприняли опубликованное ею видео 19-летней давности. Они также отметили скромность певицы и то, что Алла Пугачева по сути дала ей путевку в жизнь.