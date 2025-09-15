«Главкосмос» назначил нового гендиректора

Антон Семин назначен гендиректором «Главкосмоса»
Семин обладает значительным опытом работы в аэрокосмической отрасли
Новым генеральным директором «Главкосмоса» назначен Антон Семин. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос».

«Новым генеральным директором Главкосмоса назначен Антон Семин», — говорится в сообщении. Семин обладает значительным опытом работы в аэрокосмической отрасли. С 2008 года он трудился в группе компаний «Мера», где за 17 лет прошел путь от специалиста до директора по продажам. За время своей карьеры Семин зарекомендовал себя как эффективный управленец.

На посту директора по продажам в группе компаний «Мера» Антон Семин был ответственен за реализацию ряда масштабных проектов. Среди них — реконструкция и создание стендовой испытательной базы на предприятиях авиационной и ракетно-космической промышленности. Кроме того, ему доверяли разработку и внедрение систем сбора данных, а также бортовых систем регистрации параметров для космических летательных аппаратов. В активе нового генерального директора «Главкосмоса» — успешная реализация проектов не только в России, но и за рубежом.

Вместе с назначением Антона Семина произошли и другие кадровые перестановки. Наталья Локтева, которая руководила «Главкосмосом» с февраля 2025 года, перешла на должность первого заместителя генерального директора.

