В России создадут компанию для полетов на Марс и Луну

09:48 13 апреля 2018 7

За основу сверхтяжелой ракеты взята ракета-носитель «Зенит» Фото: сайт Министерства обороны РФ

В России рассматривают вопрос о создании компании в составе госкорпорации «Роскосмос» для разработки новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелого носителя. С их помощью можно будет совершать полеты на Луну и Марс.

«Рассматривается вопрос создания холдинга с включением в него РКК „Энергия“, РКЦ „Прогресс“, а также частично НПО имени Лавочкина и, возможно, НПО „Энергомаш“», — цитирует РИА «Новости» своего источника в ракетно-космической отрасли. Головной организацией предлагается назначить РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» ответит за производственные мощности. Планируется, что НПО имени Лавочкина произведет головные обтекатели для «Союза-5», а НПО «Энергомаш» — двигатели для этой ракеты.

По информации агентства Nation News, эскизное проектирование комплекса должно завершиться к концу 2019 года. Роскосмос уже заказал его разработку, цена контракта составила 1,6 млрд рублей, сообщало «URA.RU». Первый старт ракеты назначен на 2028 год, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе осмотра павильона «Космос» на ВДНХ 12 апреля.