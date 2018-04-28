Россия, Иран и Турция выступили против разделения Сирии

20:29 28 апреля 2018 0

Сергей Лавров с иностранными коллегами обсудил будущее Ближнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Анкаре завершилась встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана. По итогам встречи министры пришли к выводу о выступлении против попыток раздела Сирии.

«Мы сегодня твердо высказались за то, чтобы эти усилия продолжать, договорились о конкретных шагах, которые все три наши страны и коллективно, и индивидуально будут предпринимать для того, чтобы вернуть всех нас на траекторию устойчивого продвижения к цели резолюции 2254», — цитирует РИА «Новости» заявление главы российского МИД Сергея Лаврова по итогам встречи.

Кроме того, было подписано совместное заявление представителей трех стран. В одном из его пунктов они осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали от ОЗХО проверять слухи о подобных инцидентах своевременно, профессионально и в соответствии с международными конвенциями, отмечает телеканал RT.