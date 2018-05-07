Видео скандалящего из-за «тупых» россиян Хабенского набрало почти миллион просмотров

Видео, на котором актер и режиссер фильма «Собибор» Константин Хабенский отчитал журналистку, пользуется большой популярностью. На сервисе YouTube его посмотрели, на данный момент, уже 880 тысяч раз.
Скандал произошел после премьеры картины — на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, напоминает «Национальная служба новостей». В этой истории подробно разбиралось «URA.RU».
Присутствовавшая на пресс-конференции журналистка усомнилась, что фильм сможет «достучаться» до массового зрителя, «который будет хрустеть попкорном». В ответ Хабенский разразился гневным монологом. «Что вас волнует? Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Вы считаете, что рядом с вами тупые люди? Кто с вами живет рядом? Чего вы боитесь? Почему вы считаете, что более чутки, чем более молодое поколение?», — сказал он.