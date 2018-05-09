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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Москвы
09:45  09 мая 2018 0

В Сеть утекли секреты новых моделей iPhone

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Apple запланировала выпуск трех моделей смартфоновФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети обсуждают первые подробности новых моделей iPhone. Ожидается, что Apple выпустит три новых смартфона.

Согласно планам кампании, в 2018 году должны появиться две новые версии iPhone X. Одна из них получит экран, увеличенный до 6,5 дюйма при размерах корпуса как у iPhone 8Plus. Кроме того, он станет толще на 0,2 миллиметра из-за изменения в устройстве задней камеры. Вторая модель будет выглядеть в точности как существующий iPhone X, но линза камеры у нее будет шире из-за увеличения размера сенсоров, сообщают РИА «Новости».

Кроме того, компания выпустит бюджетную версию своих телефонов. Как ожидается, у нее будет шестидюймовый LCD-дисплей и только одна камера. В 2018 году Apple планирует выпустить новую версию своей iOS. Основным ее изменением должно стать исправление технологии Face ID, которая будет работать и при горизонтальном положении камеры.

Игорь Чукреев
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