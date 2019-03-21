Волочкова продемонстрировала свои прелести Фото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена с «огнем любви». На снимке бывшая прима Большого театра стоит рядом с костром, прикрыв обнаженное тело банным веником.

У пользователей Instagram не оказалось возможности высказать свое мнение по поводу откровенного снимка Волочковой, так как балерина ограничила возможность комментирования своих постов.

Ранее Волочкова похвасталась отдыхом в загородном спа-центре, опубликовав фото, на котором она демонстрирует фирменный шпагат на краю бассейна. Тогда подписчики балерины раскритиковали ее за очередной «пошлый» снимок.