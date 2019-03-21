20 марта 2019

Обнаженная Волочкова показала «огонь любви». ФОТО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 10:06
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Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Волочкова продемонстрировала свои прелестиФото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена с «огнем любви». На снимке бывшая прима Большого театра стоит рядом с костром, прикрыв обнаженное тело банным веником.

У пользователей Instagram не оказалось возможности высказать свое мнение по поводу откровенного снимка Волочковой, так как балерина ограничила возможность комментирования своих постов.

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Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Волочкова похвасталась отдыхом в загородном спа-центре, опубликовав фото, на котором она демонстрирует фирменный шпагат на краю бассейна. Тогда подписчики балерины раскритиковали ее за очередной «пошлый» снимок.

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