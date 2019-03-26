Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

Вдова легендарного советского и российского артиста Николая Караченцова актриса Людмила Поргина попала в больницу. Находясь на даче, она сломала левую руку. 70-летней артистке сделали операцию и наложили гипс.
«Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Поргину. После выписки актриса планирует встретиться с двумя скульпторами, которые должны сделать эскизы памятника Караченцова.
Вдова вместе со своей семьей собирает архив актера: диски, фотографии, фильмы. Кроме того, ей поступили предложения написать мемуары. «Но я пока не могу собраться. Пока еще слишком больно», — пояснила Поргина.
Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. Он скончался за день до своего 74-го дня рождения. Актера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, напоминает агентство Nation News. Среди пришедших попрощаться пришли художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, народная артистка СССР Инна Чурикова, кинорежиссер Глеб Панфилов и многие другие.