Лавров спас немецкого журналиста

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 18:39
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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей
За помощью к Лаврову обратились близкие заключенного журналистаФото: Владимир Андреев

Российские дипломаты содействовали освобождению немецкого журналиста Билли Сикса из тюрьмы в Венесуэле. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, 14 марта глава МИДа Сергей Лавров направил венесуэльской стороне просьбу освободить журналиста Сикса из-под стражи. За помощью к российскому министру иностранных дел обратились близкие журналиста, сообщает ТАСС. Захарова отметила, что со стороны официальных органов власти Германии подобных просьб к России не поступало.

Венесуэла обвиняла немецкого журналиста Билли Сикса в шпионаже и мятеже. В военной тюрьме в Каракасе он провел четыре месяца. Сикс был освобожден 15 марта, на следующий день после обращения Сергея Лаврова.

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