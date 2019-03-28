Лавров спас немецкого журналиста

Российские дипломаты содействовали освобождению немецкого журналиста Билли Сикса из тюрьмы в Венесуэле. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, 14 марта глава МИДа Сергей Лавров направил венесуэльской стороне просьбу освободить журналиста Сикса из-под стражи. За помощью к российскому министру иностранных дел обратились близкие журналиста, сообщает ТАСС. Захарова отметила, что со стороны официальных органов власти Германии подобных просьб к России не поступало.
Венесуэла обвиняла немецкого журналиста Билли Сикса в шпионаже и мятеже. В военной тюрьме в Каракасе он провел четыре месяца. Сикс был освобожден 15 марта, на следующий день после обращения Сергея Лаврова.