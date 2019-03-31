СМИ: последние гонорары Началовой оказались «нищенскими»

Российские СМИ обнародовали информацию о доходах скончавшейся в середине марта певицы Юлии Началовой. Специалисты назвали суммы гонораров звезды «нищенскими».
Гонорар за один концерт Началовой составлял от 150 до 250 тысяч рублей, пишет Primepress. Специалисты подчеркивают, что вознаграждения Началовой были в среднем в десять раз меньше, чем у других российских звезд. Например, Вера Брежнева получает 1,2 миллиона рублей за один концерт, а Елена Темникова — 1,7 миллиона рублей.
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Бывший муж певицы футболист Евгений Алдонин сообщил, что их общая с Началовой дочь будет жить с бабушкой и дедушкой, напоминает агентство Nation News. Алдонин рассказал, что вся семья старается помочь ребенку, рано оставшемуся без матери.