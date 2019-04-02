Транзит власти в КПРФ актуализировался после скандальной попытки передать мандат Алферова Грудинину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский исследовательский центр «Петербургская политика» назвал имена потенциальных преемников Геннадия Зюганова. Политологи представили 20 кандидатов, которые могут занять место лидера КПРФ.

По числу упоминаний в СМИ (3872) в списке лидирует оскандалившийся экс-кандидат в президенты РФ, глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Среди плюсов указана общероссийская известность, деньги, доверие со стороны части руководства КПРФ и опыт управления. Минусы — уязвимость для контрпропаганды, отсутствие бонусов от участия в президентских выборах и «острый» конфликт с частью федеральных элит. На втором месте по числу упоминаний в СМИ (1329) находится глава Хакасии Валентин Коновалов, который недавно стал героем новостей из-за того, что подписал приказ о весеннем призыве, при том, что сам, по данным военкомата, является уклонистом. Среди достоинств кандидата указан его возраст (31 год) и успех на выборах главы региона в условиях «сложных многоуровневых выборов». Минусы — отсутствие опыта руководителя и уязвимость для критики из-за ситуации в Хакасии.

Единственным уральским кандидатом на должность лидера КПРФ является уроженец Челябинска, кандидат от компартии на выборах мэра Москвы 2018 года Вадим Кумин. Аналитики отметили, что, несмотря на рост известности после выборов и финансовый потенциал, челябинец почти не обладает внутрипартийным влиянием.

Также в списке представлен внук Зюганова Леонид, чье появление «Петербургская политика» обосновала «популярностью тренда на „династии“», доверием со стороны деда и возможностью стать новым лидером «без разбалансировки» внутри организации. Из известных в медийной среде кандидатов также выделяются первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин и депутат Госдумы Алексей Куринный, которого назвали «одним из самых успешных деятелей КПРФ в публичной политике».

Сильными кандидатами выглядят первый зампред ЦК партии Иван Мельников, третий человек в КПРФ Дмитрий Новиков и входящий в первую пятерку по влиянию в партии зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Заместитель Зюганова по фракции в Госдуме Николай Коломейцев уступает замам в самой партии, пишет «Петербургская политика».

Аналитики составляли список, учитывая «плюсы» и «минусы» кандидатов и медийную активность — количество упоминаний персон в «Медиалогии», однако в шорт-листе фамилии указаны в алфавитном порядке.

Ранее сообщалось, что Зюганов подвергся острой критике за то, что решил отдать место в Госдуме покойного Жореса Алферова Грудинину, который в 2016 году по закону не имел права баллотироваться в кандидаты на место в парламенте из-за зарубежных счетов и офшора в Белизе. В результате против директора Совхоза имени Ленина выступили сами коммунисты, а внутри партии началась борьба за пост главы КПРФ.,

Павел Грудинин и Леонид Зюганов находятся в списке по соседству Фото: скриншот, fpp.spb.ru