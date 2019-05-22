Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинских властей провести референдум о формате переговоров с Россией. По словам Пескова, это внутреннее дело Украины.
«Конечно, от Киева мы ожидали конкретные шаги в русле выполнения минских договоренностей и нормализации отношений с Россией, — пояснил Песков на ежедневном брифинге. — Мы ждем этих шагов. Но пока их не видим».
В частности, Песков отметил обеспечение прав российского нацменьшинства на Украине. «Предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены [на Украине]. Сейчас об этом говорить не приходится», — добавил Дмитрий Песков.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что новый украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести референдум с вопросом, в каком формате Украине вести переговоры с Россией. До этого Зеленский призывал США обложить Россию новыми санкциями.