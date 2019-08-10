Поезда по Крымскому мосту начали ходить еще в 2018 году
новость из сюжетаКрым вернулся в состав России
Проезжающий по закрытой части Крымского моста поезд взбудоражил россиян, поскольку открытие железнодорожной части переправы запланировано на 9—10 декабря 2019 года. Однако технологические поезда стали ходить еще в 2018 году, рассказали строители сооружения.
«По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки», — цитирует РИА «Новости» собеседника из инфоцентра «Крымский мост». Также в пресс-центре добавили, что на участке производится рихтовка и выправка путей, сварка рельсов с путями со стороны Керчи.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина достигает 19 километров. Движение автотранспорта по мосту открыт президент России Владимир Путин 15 мая, напоминает RT. 18 июля строители завершили укладку рельсов.