Суд заочно арестовал Чичваркина* и объявил в розыск

Чичваркина* объявили в международный розыск
Чичваркина* объявили в международный розыск Фото:

Московский суд заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Кроме того, российские правоохранительные органы объявили Чичваркина в международный розыск.

«... удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина Евгения Александровича ... сроком на два месяца», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы суда. Решение принято заочно, поскольку обвиняемый находится за пределами России.

В материалах дела указывается, что Чичваркину вменяется публичное распространение недостоверной информации о действиях российских военных, совершенное по мотивам политической или иной ненависти. Также ему инкриминируется нарушение порядка деятельности иностранного агента, связанное с неисполнением установленных законом требований.

В июле предприниматель Евгений Чичваркин был объявлен в розыск в России. Согласно информации из базы розыска МВД РФ, Чичваркин разыскивается по статье Уголовного кодекса, передает RT.

*Евгений Чичваркин признан Минюстом РФ иноагентом

