10 человек избили сотрудников Росгвардии в Ульяновске

В Ульяновске больше десяти молодых людей человек напали на правоохранителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ульяновске на сотрудников Росгвардии напали более 10 человек. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного Комитета РФ.

Вечером 9 августа по сигналу тревоги к одному из домов приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали молодого человека по обвинению в распитии алкогольных напитков в общественном месте. «В этот момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек», — заявили в ведомстве.

Молодые люди попытались завладеть табельным оружием росгвардейцев. Чтобы остановить драку, сотрудники органов совершили предупредительные огнестрельные выстрелы. Подозреваемые задержаны, против них возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ). Нарушители могут получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Тюмени мужчина напал на двух сотрудников Росгвардии в ответ на просьбу предъявить документы. Мужчина выстрелил из травматического пистолета и ранил одного из правоохранителей в ногу, напоминает Nation News.