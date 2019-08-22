Директор Лаймы Вайкуле высказался о ее конфликте с Игорем Крутым

Директор латвийской певицы Лаймы Вайкуле рассказал об ее отношениях композитором Игорем Крутым. По мнению Алексея Яковлева, артистка просто заняла свободную площадку в Юрмале под свой фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала», на которой раньше проходила «Новая волна» Игоря Крутого.
«Никакого конфликта нет. „Новая волна“ ушла, Лайма пришла», — сказал директор РИА «Новости».
Как писало ранее «URA.RU», в 2015 году российский композитор Игорь Крутой вел переговоры с властями Латвии о том, чтобы вновь вернуть музыкальный фестиваль «Новая волна» в прибалтийскую Юрмалу. Он заявил, что Лайма сделала свой фестиваль на этой же площадке, тем самым обозначив, что «Новая волна» не нужна в Латвии. Свою версию высказала и народная артистка Латвии Лайма Вайкуле.
В 2014 году стало известно, что конкурс «Новая волна», который проходил в Юрмале с 2002 года, будет проходить в Сочи. По мнению организаторов, причина переноса фестиваля стало то, что российские артисты Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов больше не могут посещать Латвию из-за поддержки присоединения Крыма к России. В Риге посчитали, что фестиваль тянет страну в «советское прошлое, из которого они пытаются выбраться».