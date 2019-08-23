Эпидемиолог РАН рассказал, из каких стран туристы привозят смертельную лихорадку в Россию

Роспотребнадзор следит за популяций комаров, переносящих экзотические вирусы Фото: depositphotos.com

Все случаи заражения южными и тропическими лихорадками, зафиксированные на территории России, являются завозными. По мнению члена-корреспондента РАН, эпидемиолога Юрия Куличенко, российские туристы чаще всего привозят данные инфекции из Индии и стран Латинской Америки.

«Все случаи южных лихорадок, таких как денге и чикугунья были завозными — туристы „привозили“ их из-за границы. Эти вирусы распространены в Индии, странах Латинской Америке, а также в Африке», — объяснил Куличенко в разговоре с «URA.RU».

Вместе с тем эксперт подтвердил, что на юге России действительно выявляются комары Aedes albopictus, которые потенциально могут переносить опасные инфекции. Но опасность этих насекомых, по мнению Куличенко, слишком преувеличена. «Роспотребнадзор проводил целый комплекс мероприятий по снижению их популяции. Пока не было выявлено ни одного случая передачи этих вирусов комарами. Тем более нельзя говорить, что от одного укуса начнется целая эпидемия», — заключил собеседник «URA.RU».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко охарактеризовал информацию о распространении на юге России смертельных вирусов «как безответственную. По его словам, ситуация находится под контролем эпидемиологов.