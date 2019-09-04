Мединский назвал «убожеством» чтение комиксов взрослыми

Владимир Мединский считает, что комиксы — только для детей
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что чтение комиксов во взрослом возрасте является «убожеством». Такое мнение министр высказал на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ.
«Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда», — цитирует слова Мединского
Министр уверен, если человек читает комиксы, то автоматически признается, что «дебил». Популярные книги с картинками, по его видению, рассчитаны на детей семи-восьми лет, которые только начали читать. При этом Мединский не против коллекционирования комиксов.