В Госдуме оценили новую систему пенсионных накоплений

Правительство хочет стимулировать россиян самостоятельно формировать пенсионные накопления Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В Госдуме положительно относятся к законопроекту Минфина о добровольных пенсионных накоплениях. Как заявил зампредседателя комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, когда проект поступит на рассмотрение Госдумы, парламентарии его поддержат.

«Я позитивно отношусь к данному предложению… В принципе, основные идеи, я так понимаю, в этом законопроекте описаны… Мы рассмотрим, поддержим», — приводит слова Аксакова РИА «Новости».

Как писало «URA.RU», ранее финансовый блок правительства разработал проект закона «о гарантированном пенсионном продукте». По замыслу его авторов, россияне по желанию смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, который есть в системе обязательного пенсионного страхования.

В качестве главной цели законопроекта обозначалось создание стимулов для самостоятельного формирования пенсионных накоплений работниками и корпоративных пенсионных программ на российских предприятиях.