В гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, обвинили ее родителей

Турецкие полицейские уверены, что в смерти девочки виноваты родители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турецкие правоохранители, которые занимаются расследованием гибели российской девочки в бассейне местного отеля, обвинили в случившемся родителей. Помимо мамы и папы, виновными считают сотрудников заведения, где отдыхала семья.

«Дело начинает приобретать интересный оборот. В Турции виновными второй степени признаны мы оба — не смотрели за ребенком», — рассказал «Фонтанке» отец девочки Андрис. Он также уточнил, что уже обратился к адвокатам и выстроили линию защиты. Однако официального обвинения родителям погибшей еще не предъявляли.