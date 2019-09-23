В гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, обвинили ее родителей

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Турецкие полицейские уверены, что в смерти девочки виноваты родителиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турецкие правоохранители, которые занимаются расследованием гибели российской девочки в бассейне местного отеля, обвинили в случившемся родителей. Помимо мамы и папы, виновными считают сотрудников заведения, где отдыхала семья.

«Дело начинает приобретать интересный оборот. В Турции виновными второй степени признаны мы оба — не смотрели за ребенком», — рассказал «Фонтанке» отец девочки Андрис. Он также уточнил, что уже обратился к адвокатам и выстроили линию защиты. Однако официального обвинения родителям погибшей еще не предъявляли.

Ранее стали известны подробности гибели россиянки. Инцидент, повлекший смерть 12-летней россиянки, произошел 18 августа. Руку девочки засосало в трубу бассейна, передает «Царьград». При этом персонал отеля не пытался помочь ей. Вытащитьдевочку удалось только через несколько минут силами туристов. Один из них рассказал, что диджей отказывался выключить музыку, сотрудники гостиницы не знали, как выключить воду, а «скорую помощь» вызывать никто не собирался. Турецким врачам не удалось спасти жизнь подростка. Она умерла 28 августа.

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