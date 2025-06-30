ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard 2А6, находившийся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция была проведена с применением FPV-дронов «Рубикон» в районе населенного пункта Малая Корчаковка Сумской области. Об этом URA.RU сообщило Министерство обороны России.
«В результате серии ударов расчетами FPV-дронов центра „Рубикон“ замаскированная боевая машина противника была уничтожена», — сообщило Минобороны. По данным ведомства, в ходе разведывательных мероприятий подразделения 155-й бригады морской пехоты был обнаружен замаскированный танк немецкого производства. Боевая машина находилась в лесопосадке и была тщательно укрыта, однако ее точные координаты были оперативно определены и переданы в Испытательный центр перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ.
После передачи координат к уничтожению цели были привлечены расчеты FPV-дронов «Рубикон». С помощью серии прицельных ударов беспилотники поразили замаскированную технику. Уничтожение танка было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.
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