ВС РФ уничтожили еще один немецкий танк Leopard. Видео

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Боевая машина находилась в лесопосадке и была тщательно укрыта
Боевая машина находилась в лесопосадке и была тщательно укрыта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard 2А6, находившийся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция была проведена с применением FPV-дронов «Рубикон» в районе населенного пункта Малая Корчаковка Сумской области. Об этом URA.RU сообщило Министерство обороны России.

«В результате серии ударов расчетами FPV-дронов центра „Рубикон“ замаскированная боевая машина противника была уничтожена», — сообщило Минобороны. По данным ведомства, в ходе разведывательных мероприятий подразделения 155-й бригады морской пехоты был обнаружен замаскированный танк немецкого производства. Боевая машина находилась в лесопосадке и была тщательно укрыта, однако ее точные координаты были оперативно определены и переданы в Испытательный центр перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ.

После передачи координат к уничтожению цели были привлечены расчеты FPV-дронов «Рубикон». С помощью серии прицельных ударов беспилотники поразили замаскированную технику. Уничтожение танка было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

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ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard 2А6, находившийся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция была проведена с применением FPV-дронов «Рубикон» в районе населенного пункта Малая Корчаковка Сумской области. Об этом URA.RU сообщило Министерство обороны России. «В результате серии ударов расчетами FPV-дронов центра „Рубикон“ замаскированная боевая машина противника была уничтожена», — сообщило Минобороны. По данным ведомства, в ходе разведывательных мероприятий подразделения 155-й бригады морской пехоты был обнаружен замаскированный танк немецкого производства. Боевая машина находилась в лесопосадке и была тщательно укрыта, однако ее точные координаты были оперативно определены и переданы в Испытательный центр перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ. После передачи координат к уничтожению цели были привлечены расчеты FPV-дронов «Рубикон». С помощью серии прицельных ударов беспилотники поразили замаскированную технику. Уничтожение танка было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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