ВСУ могут столкнуться с серьезными трудностями уже в ближайшие шесть месяцев, если не получат новую масштабную военную помощь. Об этом сообщает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.
«Украина может оказаться на грани краха в течение шести месяцев — если не получит существенную новую военную поддержку», — пишет Рахман. Он отметил, что в НАТО растут опасения относительно способности Украины удерживать позиции на фронте. Некоторые лидеры альянса считают, что уже к осени ситуация для Киева может значительно ухудшиться. В таких условиях ключевым фактором становится вопрос поставок оружия и поддержки со стороны западных стран.
На фоне этих прогнозов, по информации FT, в руководстве Украины все чаще обсуждается возможность прекращения огня. Эти обсуждения проходят на закрытых встречах с представителями западных государств.
В начале июня 2025 года в Турции состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. В ходе встречи стороны обменялись меморандумами по вопросам урегулирования конфликта, а также договорились о масштабном обмене пленными. Обсуждалась возможность прекращения огня на отдельных участках фронта для сбора тел погибших. Однако, как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, несмотря на предварительные договоренности, президент Украины Владимир Зеленский вскоре публично опроверг возможность прекращения огня. Российская сторона утверждает, что выполнила все обязательства, взятые в Стамбуле.
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