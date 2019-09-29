«Учитель года» осудил увольнения педагогов из-за «неправильных» фотографий

Вопрос с увольнениями педагогов из-за фотосессий является системной проблемой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Увольнять учителей из-за «неправильных» фотосессий и требовать от них больше, чем от других людей, несправедливо. Такое мнение в беседе с корреспондентом «URA.RU» высказал преподаватель екатеринбургской школы № 145, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года-2018» Максим Новиков.

«Общество ждет от учителей, что они будут какими-то сверхлюдьми. Эти границы морали никем нигде не установлены. Все решается на уровне какого-то конкретного человека, который принимает решение, что для школы непозволительно, и увольняет педагога. Но это не очень справедливо», — рассказал преподаватель. Новиков подчеркнул, что учителя являются простыми люди.

По словам учителя года, увольнения педагогов из-за фотографий являются системной проблемой, которую нельзя решить одиночными акциями. Новиков считает, что необходимо найти компромисс. «Может быть, не стоит руководящим органам сразу принимать решения вплоть до увольнений. Может, человек хочет сделать фотографию на грани, но красивую. Может, для него это просто эстетика», — объяснил учитель. Сам педагог подчеркнул, что не стал бы участвовать в откровенных фотосессиях.

Ранее в Магнитогорске из-за сделанной 19 лет назад интимной фотосессии из детско-юношеского центра уволили тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко, сообщает агентство Nation News. Женщина собирается подать в суд на руководство образовательного учреждения. Также преподаватель призвала коллег быть искренними и снять купальники, передает телеканал 360.