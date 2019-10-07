Главный онкоцентр России ответил на «массовые увольнения медсестер»

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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, врач
Представитель НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина заверил, что заявлений на увольнение не поступалоФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Национальный медицинский центр онкологии имени Блохина прокомментировал информацию о массовом увольнении медсестер. Как сообщили в учреждении, заявления об увольнении сотрудников не поступали.

«Ни одного заявления нет ни в кадровой службе, ни в администрации НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе онкоцентра. Также представитель медучреждения сообщил, что сейчас детский институт работает в штатном режиме.

Ранее «Альянс врачей» в своем профиле в Twitter сообщил о том, что из онкоцентра будут массово увольняться медсестры «из-за нищенских зарплат». До этого в видеообращении сотрудники онкоцентра имени Блохина объявили о намерении массово уволиться — решение связано с деятельностью руководства медучреждения.

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