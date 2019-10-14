Украинцев попросили не делать «красивую картинку» для российского ТВ

Украинцам не нужно поддаваться на провокации во время митингов, намеченных на День защитника Украины, чтобы не создавать «красивую картинку для российского телевидения». С таким обращениям к гражданам выступил президент страны Владимир Зеленский.
«Я прошу вас — будьте разумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто действительно хочет создать красивую картину для российского телевидения», — написал Зеленский на странице в Facebook.
Также украинский лидер призвал сограждан «не делать подарков недругам своими руками». По мнению Зеленского, враги страны мечтают видеть в рядах украинцев «ссоры и хаос» и боятся, что народ Украины будет сплоченным.
В День защитника Украины, 14 октября, в городах Украины пройдут различные акции, в том числе шествие против подписания Киевом «формулы Штайнмайера». Ранее подобный митинг уже состоялся в столице страны. 3 октября около двух тысяч человек вышли на митинг к зданию администрации президента в Киеве с требованием отказаться от исполнения «формулы Штайнмайера», напоминает «Национальная служба новостей».