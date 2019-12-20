В Поволжье школьников кормили смертельно опасным мясом

В Тольятти на двух мясокомбинатах обнаружены 50 тонн мяса неизвестного происхождения, в котором содержится трупный яд. Товар должны были отправить в школы и детские сады.
После экспертизы выяснилось, что на складах хранилось мясо умерших и больных животных. «В тканях найдены опасные инфекции, такие как кишечная палочка, но главное — это содержание в мясе трупного яда», — пишет argumenti.ru.
По данным издания, эта партия, вероятно, была не единичной и таким мясом уже кормили детей. Проверкой мясокомбинатов занимались ветеринарные службы совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. Опасное мясо было обнаружено на складах ООО «Мясная провинция» и ООО «Мясной провиант». Некачественная продукция была найдена также в детских садах Тольятти, Самары и Сызрани.