Депутат Госдумы дал советы россиянам по подготовке к Новому Году

Россиянам советуют подготовиться к праздникам физически и психологически Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Чтобы не встретить Новый год в больничной койке, необходимо соблюдать режим сна. К такому выводу пришел член комитета Госдумы по охране здоровья и психиатр-нарколог Борис Менделевич.

По его мнению, к празднику надо быть готовым физически и психологически. Он отметил, что декабрь — самый энергозатратный период в году, так как он связан с закрытием сделок, договоров и отчетов. «Если за год люди не успели сделать запланированное, то именно в декабрьские 31 день стараются уложиться по максимуму», — цитирует Менделевича РИА «Новости».

Депутат сказал, что россияне должны уделять должное время на восстановление. В противном случае, новогодние праздники можно провести в больнице с переутомлением.

Менделевич также посоветовал не проводить все выходные за столом. По его мнению, это самое лучшее время, чтобы приобрести новое хобби или чему-то научиться. Он добавил, что следует посвятить время спорту, а именно встать на лыжи или на коньки.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам как не набрать лишний вес за новогодние праздники. Она посоветовала заменить калорийные блюда более полезными аналогами. Такое решение позволит снизить вред, а также облегчить работу пищеварительной системы, пишет «Национальная служба новостей».