Матвиенко рассказала, как отметит Новый год

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует встретить Новый год в кругу семьи в Санкт-Петербурге. По признанию политика, во время праздника она мечтает сыграть в шахматы со своей внучкой.
Как рассказала Матвиенко в интервью телеканалу «Россия-1», вне праздников у нее почти нет времени, чтобы увидеться с близкими. «Внучка мне всегда говорит: „Бабушка, ну давай почаще, так хочется в шахматы с тобой сыграть!“ Тем более что она меня, как правило, обыгрывает», — отметила сенатор.
По словам Матвиенко, семейное торжество обязательно будет сопровождаться нарядной елкой и подарками. «Это не обязательно громоздкие подарки — какие-то с юмором, шутками», — уточнила она.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства на Новый год. Как отметил Песков, Владимир Путин предпочитает отмечать праздник в кругу родных и друзей, напоминает агентство Nation News.