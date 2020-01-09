Украинский Boeing пытался вернуться в аэропорт перед катастрофой

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Клипарт unsplash.com, самолет
Самолет загорелся еще в воздухеФото: unsplash.com

Самолет «Международных украинских авиалиний» пытался вернуться в аэропорт перед крушением. Об этом сообщается в исследовании Организации гражданской авиации Ирана.

«Траектория полета самолета указывает на то, что самолет первоначально направлялся на запад, а после обнаружения проблемы развернулся в сторону аэропорта», — сообщает Организация гражданской авиации Ирана. Отмечается, что пожар на Boeing 737 начался еще в воздухе, а после падения воздушного судна на землю произошел взрыв.

Спецслужбы Канады назвали вероятной причиной падения самолета в Иране техническую неисправность лайнера, а официальные представители аэропорта имени Имама Хомейни — возгорание двигателя. Самолет «Международных украинских авиалиний» разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта, 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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