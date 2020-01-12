В Ираке, где по приказу Трампа убили Сулеймани, захотели купить российские ракеты

В Ираке, где ранее был убит главный союзник России на Ближнем Востоке Касем Сулеймани, задумались о покупке зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом заявил член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи в разговоре с The Wall Street Journal.
«Мы обсуждаем с Россией ракетные системы С-400, но контракты пока не подписывали», — заявил Алауи. По его словам, Ирак нуждается в российском оружии из-за напряженной ситуации с США. Переговоры проходили три месяца назад, однако из-за политического кризиса в Ираке, на фоне которого министр страны Адель Абдель Махди подал в отставку, обсуждение было прекращено.
Источники газеты сообщают, что российские власти неоднократно предлагали Ираку купить указанные комплексы. В публикации сказано, что Вашингтон в случае удачной сделки введет санкции против Багдада.
Отношения США и Ирана обострились после ликвидации Сулеймани 2 января. В ответ Иран нанес авиаудар по базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находились американские военнослужащие. После убийства Сулеймани, возглавляемая США коалиция, которая сдерживала ИГИЛ в Ираке, приостановила все операции, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД».