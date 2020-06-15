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В США массовые акции протеста начались во всех городах после того, как в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда грубо задержали полицейские. Один из сотрудников правоохранительных органов надавил ему коленом на шею, после чего Флойд скончался от удушения. Президент РФ Владимир Путин назвал протесты в США «проявление глубинных внутренних кризисов».

Помимо российских клубов Самба выступал за греческий «Панатинаикос» и английскую «Астон Виллу».

Он также рассказал, что когда вместе с семьей летел отдыхать в отпуск. и размещался в бизнесс-классе, некоторые люди часто ему указывали, что эконом-класс находится в другом отсеке салона лайнера. По словам футболиста, в России ему помогал тот факт, что у него была компания одноклубников, с которыми они проводили время.

Самба признался, что из-за этого чувства часто принципиально отказывался от покупок. «Зачем отдавать кому-то свои деньги, когда на тебя смотрят, будто ты ничего не стоишь только потому, что ты чёрный? Было тяжело», — говорит футболист.

Самба признался, что самый большой дискомфорт испытывал в России во время походов по заведениям и магазинам. «Люди смотрят на тебя, когда приходишь в какое-нибудь модное место и даже когда просто ходишь по магазинам с женой… Они не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно», — заметил экс-игрок, его слова приводит RT со ссылкой на The Athletic.

Уроженец Конго Кристофер Самба, игравший в Российской премьер-лиги (РПЛ) за клубы «Анжи» и «Динамо» рассказал о проявлениях расизма в РФ. Он отмечает, что в стране его защищало только то, что он играет в футбол.

Футболистам с черного континента нелегко приходится в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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