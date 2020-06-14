Путин отреагировал на беспорядки в США

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин уверен, что протесты в США стали проявлением внутренних кризисов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прокомментировал беспорядки в США, начавшиеся после гибели афроамериканца по вине белого полицейского. Свое мнение он выразил в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в воскресенье в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«То, что произошло [в США], — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», — заявил Путин. Также российский лидер удивился, что американский президент Дональд Трамп дает распоряжения, а губернаторы некоторых штатов отказываются их выполнять, передает телеканал 360.

Причиной массовых беспорядков в десятках городов США стала смерть афроамериканца-охранника Джорджа Флойда в штате Миннесота, напоминает Life. Он умер после грубого задержания. Акции протеста против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспорядки следствием хаоса, который Вашингтон сеял по всему миру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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