В Удмуртии чиновников-коррупционеров лишат пенсий и льгот

Весь аппарат чиновников Удмуртии вместе с главой республики рискует лишиться пенсии и полагающихся им прибавок из республиканской казны в случае, если будет доказана их причастность к каким-либо преступлениям на госслужбе. Соответствующий законопроект был принят во время заседания Госсовета Республики.
«Чиновников, совершивших преступления на госслужбе, лишат выплачиваемой пенсии и доплат к ней», — сообщил «
До принятия законопроекта обвиненных в коррупционных и других преступлениях не лишали пенсий и доплат. Санкции вводились только в случае прекращения полномочий или освобождения от должности в связи с уголовным преследованием.
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