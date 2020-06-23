В Удмуртии чиновников-коррупционеров лишат пенсий и льгот

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Общественный совет департамента регулирования цен и тарифов. Курган, депутат, чиновник, руки
Ранее чиновников лишали пенсий только в случае снятия с должности в связи с уголовным преследованием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Весь аппарат чиновников Удмуртии вместе с главой республики рискует лишиться пенсии и полагающихся им прибавок из республиканской казны в случае, если будет доказана их причастность к каким-либо преступлениям на госслужбе. Соответствующий законопроект был принят во время заседания Госсовета Республики.

«Чиновников, совершивших преступления на госслужбе, лишат выплачиваемой пенсии и доплат к ней», — сообщил «Коммерсант». По словам зампредседателя Госсовета Александра Прозорова, которые приводит агентство, законопроект принят в рамках политики усиления антикоррупционного законодательства.

До принятия законопроекта обвиненных в коррупционных и других преступлениях не лишали пенсий и доплат. Санкции вводились только в случае прекращения полномочий или освобождения от должности в связи с уголовным преследованием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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