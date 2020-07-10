Свидетелям по делу Фургала угрожают. Суд об аресте пройдет в закрытом режиме

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
СК опасается за жизнь участников дела Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Свидетели, проходящие по делу губернатора Хабаровского края, получают угрозы, поэтому находятся под государственной защитой. Об этом во время судебного заседания в Басманном суде Москвы заявил следователь СК РФ.

«Несколько участников дела заявляли о поступлении угроз, они находятся под госзащитой», — приводит РИА «Новости» слова представителя Следственного комитета. Также суд принял доводы следователя и удовлетворил его просьбу о закрытом процессе для обеспечения безопасности всем участникам уголовного дела, сообщает Nation News.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. В этот же день он был доставлен на допрос в Следственный комитет в Москве. По данным следствия, глава региона задержан в связи с предполагаемой причастностью к ОПГ и организации убийств двух предпринимателей в 2005 году. Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

Позже Следственный комитет попросил арестовать Сергея Фургала. По информации «Национальной службы новостей», суд рассмотрит просьбу в закрытом режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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