Дочь Немцова сыграла шикарную свадьбу на Рублевке

Шикарная свадьба проходила в шикарном отеле Barvikha Hotel & Spa на Рублевке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

18-летняя дочь российского политика Бориса Немцова, убитого недалеко от Кремля в 2015 году, Дина вышла замуж. Об этом в своем Instagram рассказала ее мать Екатерина Одинцова.

«Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои», — написала она. Супругом Дины Немцовой стал 20-летний Дмитрий Матевосов, студент МГУ, он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики.

Свадьба проходила в шикарном отеле Barvikha Hotel & Spa на Рублевке. На мероприятии присутствовали только самые близкие. Молодых уже поздравили Яна Рудковская, Любовь Толкалина, Екатерина Стриженова, Божена Рынска.

Ранее сообщалось, что Дина Немцова более трех лет встречается с Димитрием Матевосовым. До поступления в университет молодые люди вместе учились в школе. В начале июля молодые люди объявляли о помолвке.

Борис Немцов в 1990-е годы возглавлял Нижегородскую область После этого политик перешел в правительство РФ, где занимал должности министра топлива и энергетики и вице-премьера. Затем Немцов избрался в Госдуму, где руководил фракцией «Союз правых сил». С 2012 года Немцов являлся сопредседателем оппозиционной партии РПР-ПАРНАС.

Политика убили 27 февраля 2015 года на Большом Московорецком мосту возле Кремля, напоминает RT. Через два года суд установил, что исполнителями убийства были пятеро жителей Чечни. Они получили сроки от 11 до 20 лет, передает агентство Nation News. Заказчики преступления все еще не найдены.

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