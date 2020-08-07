07 августа 2020

Россия нашла иностранный след в задержании россиян Минске. «Из третьей страны готовилась провокация»

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание россиян в Минске назвали провокацией другой страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержание 33 россиян в Минске является провокацией третьей страны для осложнения отношений РФ и Белоруссии. Такое заявление сделал посол России Дмитрий Мезенцев.

«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — приводит РИА «Новости» слова дипломата. Он добавил, что сотрудники консульского отдела посольства РФ в Белоруссии провели на днях встречи с задержанными россиянами. Последние по-прежнему не понимают причин своего задержания и обвинений в подготовке массовых беспорядков.

Ранее, как напоминает RT, президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии — Александр Лукашенко — обсудили произошедшее по телефону. Российский лидер заявил, что Москва заинтересована в сохранении в Белоруссии «стабильной внутриполитической ситуации». Стороны выразили уверенность в том, что ситуация с задержанием 33 россиян будет улажена.

В конце июля под Минском задержали 33 бойца российской ЧВК. Местные власти считают, что они были присланы для дестабилизации обстановки перед выборами. Лукашенко заверил, что задержанные сами рассказали о своих мотивах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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