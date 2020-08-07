Задержание 33 россиян в Минске является провокацией третьей страны для осложнения отношений РФ и Белоруссии. Такое заявление сделал посол России Дмитрий Мезенцев.
«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — приводит РИА «Новости» слова дипломата. Он добавил, что сотрудники консульского отдела посольства РФ в Белоруссии провели на днях встречи с задержанными россиянами. Последние по-прежнему не понимают причин своего задержания и обвинений в подготовке массовых беспорядков.
Ранее, как напоминает RT, президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии — Александр Лукашенко — обсудили произошедшее по телефону. Российский лидер заявил, что Москва заинтересована в сохранении в Белоруссии «стабильной внутриполитической ситуации». Стороны выразили уверенность в том, что ситуация с задержанием 33 россиян будет улажена.
В конце июля под Минском задержали 33 бойца российской ЧВК. Местные власти считают, что они были присланы для дестабилизации обстановки перед выборами. Лукашенко заверил, что задержанные сами рассказали о своих мотивах.
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