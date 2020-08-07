На теле умершей в монастыре отца Сергия девочки нашли повреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

На теле 15-летней девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения. Сейчас тело находится на судебно-медицинской экспертизе.

Следователи Верхней Пышмы отказали родителям в выдаче тела ребенка до проведения судебно-медицинской экспертизы. Они не отрицают наличие диагноза — диффузной глиомы ствола мозга, однако при осмотре происшествия на теле были обнаружены телесные повреждения, пишет Е1.ru.

Судебно-медицинская экспертиза нужна для выяснения природы этих повреждений. «Мы же сказали: „Не забирайте“. Нет, забрали. Спокойно похоронить не дают со своими законами. Говорят, что ищут наркотические вещества», — добавил в беседе с журналистов портала отец девочки.

Ранее, напомним, стало известно, что по факту смерти 15-летнего подростка в монастыре Следственный комитет проводит проверку. Об этом говорил врач-онколог, наблюдавший девочку. Этот факт, как и судебно-медицинская экспертиза, вызвали у него недоумение. Как писало URA.RU, 6 августа в монастыре скончалась девочка из Новокузнецка. Полгода назад родители привезли девочку с четвертой стадией онкологии в монастырь «вымаливать», так как медикаментозное лечение не помогло.

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